Удар по Кривому Рогу: є жертви, серед постраждалих – дитина

У Кривому Розі є загиблі після ракетного удару росіян. Ворог ударив по місту в День ЗСУ та на День святого Миколая.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сергія Лисака, глави Дніпропетровської ОВА. Росіяни вдарили по місту о пів на п'яту, до того вибухи лунали о четвертій.

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Скільки загиблих і поранених у Кривому Розі після атаки 6 грудня

Через удар по Кривому Рогу загинув чоловік. Є й постраждалі, серед них – 6-річна дитина. Хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості,

– написали в ОВА.

Пізніше, о 17:31, Лисак додав: "У Кривому Розі двоє загиблих. І, попередньо, 8 постраждалих. Із них половина – госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю".

Олександр Вілкул також повідомив про постраждалих. І жорстко висловився про удар.

"Прокляті росіяни влучили в цивільну адмінбудівлю. Триває аварійно-рятувальна операція. На жаль, є загиблі та поранені. Серед поранених – дитина 6 років, вже в лікарні", – таке повідомлення він виклав у телеграм-каналі.

Штаб допомоги людям розгортають "у тому ж місці, де був минулого разу". За словами Вілкула, місцеві знають, де це. Штаб займатиметься наданням будматеріалів, комунальними бригадами, розселенням людей і прийманням заяв на допомогу від міста.

"Росіяни – будьте прокляті!" – завершив Вілкул.

Яка ситуація в місті

Криворізьке видання "Свої" написало, що в центрі міста затори. За їхніми даними, окрім адмінбудівлі, потрощено житлові будинки поруч і згоріли автівки. Те саме підтвердив канал "Перший Міський".

Чим стріляли загарбники

Моніторингові групи припустили, що це був "Іскандер-М" із Криму. Дехто навіть написав, що ворог ударив "Іскандером" з касетною частиною по центру міста. Повітряні сили не деталізували тип ракети, яка летіла на місто.

Вічна пам'ять загиблим! Росіянам немає прощення!