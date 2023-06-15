Зовсім юні: у Кривому Розі попрощалися з першими жертвами ракетного удару
Джерело:Суспільне
13 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. 15 червня у місті попрощалися з першими загиблими внаслідок обстрілу.
Відомо, що ракетний терор забрав життя 12 людей. Серед них – життя Данила Корнілова та Віктора Толстова.
До теми 12 різних доль, 12 різних життів: у Кривому Розі розповіли про загиблих унаслідок атаки
У Кривому Розі попрощалися з першими жертвами ракетного удару
15 червня попрощалися з двома загиблими внаслідок ракетного удару – Данилом Корніловим та Віктором Толстовим.
Загиблому Данилу був лише 21 рік. У нього залишилися дружина і однорічний син.
Віктору було 23 роки. Він працював на складських приміщеннях, де зберігалася вода – саме туди потрапила одна з ворожих ракет. У хлопця залишилась мама, сестра та старший брат. Був оптимістом та людиною з добрим серцем.
У Кривому Розі попрощалися із загиблими хлопцями / фото Суспільне
Ракетний удар по Кривому Розі: все, що відомо
- 13 червня у Кривому Розі внаслідок нічної атаки пошкоджені цивільні об’єкти та понівечена п’ятиповерхівка.
- Пошкодження є у рятувальному підрозділі. Побите і автомобільне підприємство.
- Володимир Зеленський відреагував на жорстокий обстріл. Він заявив, що російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей.
- Ракетний терор ворога забрав життя 12 людей, 12 різних доль і життєвих шляхів.
- Теща одного із загиблих розповіла, як її донька намагалася врятувати чоловіка. Тетяна Карус повідомила, що її доньці довелося вибігати з будинку в одній нічній сорочці. Вона намагалася врятувати свого чоловіка, але він не відзивався.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що російські терористи вбивають цивільних. Вони думають, що покарання не буде.
- За словами Дмитра Лубінця, нещодавно стало відомо, що серед жертв ракетного удару по багатоповерхівці у Кривому Розі – дитина. Її життя російські військові обірвали зранку, атакувавши помешкання крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників.