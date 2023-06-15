Зовсім юні: у Кривому Розі попрощалися з першими жертвами ракетного удару

15 червня 2023, 13:09
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Джерело:

Суспільне

13 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. 15 червня у місті попрощалися з першими загиблими внаслідок обстрілу.

Відомо, що ракетний терор забрав життя 12 людей. Серед них – життя Данила Корнілова та Віктора Толстова.

До теми 12 різних доль, 12 різних життів: у Кривому Розі розповіли про загиблих унаслідок атаки

У Кривому Розі попрощалися з першими жертвами ракетного удару

15 червня попрощалися з двома загиблими внаслідок ракетного удару – Данилом Корніловим та Віктором Толстовим.

Загиблому Данилу був лише 21 рік. У нього залишилися дружина і однорічний син.

Віктору було 23 роки. Він працював на складських приміщеннях, де зберігалася вода – саме туди потрапила одна з ворожих ракет. У хлопця залишилась мама, сестра та старший брат. Був оптимістом та людиною з добрим серцем.

У Кривому Розі попрощалися із загиблими хлопцями / фото Суспільне

Ракетний удар по Кривому Розі: все, що відомо

  • 13 червня у Кривому Розі внаслідок нічної атаки пошкоджені цивільні об’єкти та понівечена п’ятиповерхівка.
  • Пошкодження є у рятувальному підрозділі. Побите і автомобільне підприємство.
  • Володимир Зеленський відреагував на жорстокий обстріл. Він заявив, що російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей.
  • Ракетний терор ворога забрав життя 12 людей, 12 різних доль і життєвих шляхів.
  • Теща одного із загиблих розповіла, як її донька намагалася врятувати чоловіка. Тетяна Карус повідомила, що її доньці довелося вибігати з будинку в одній нічній сорочці. Вона намагалася врятувати свого чоловіка, але він не відзивався.
  • Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що російські терористи вбивають цивільних. Вони думають, що покарання не буде.
  • За словами Дмитра Лубінця, нещодавно стало відомо, що серед жертв ракетного удару по багатоповерхівці у Кривому Розі – дитина. Її життя російські військові обірвали зранку, атакувавши помешкання крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників.

Автор: Софія Ковнір