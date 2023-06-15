Зовсім юні: у Кривому Розі попрощалися з першими жертвами ракетного удару

13 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. 15 червня у місті попрощалися з першими загиблими внаслідок обстрілу.

Відомо, що ракетний терор забрав життя 12 людей. Серед них – життя Данила Корнілова та Віктора Толстова.

До теми 12 різних доль, 12 різних життів: у Кривому Розі розповіли про загиблих унаслідок атаки

У Кривому Розі попрощалися з першими жертвами ракетного удару

15 червня попрощалися з двома загиблими внаслідок ракетного удару – Данилом Корніловим та Віктором Толстовим.

Загиблому Данилу був лише 21 рік. У нього залишилися дружина і однорічний син.

Віктору було 23 роки. Він працював на складських приміщеннях, де зберігалася вода – саме туди потрапила одна з ворожих ракет. У хлопця залишилась мама, сестра та старший брат. Був оптимістом та людиною з добрим серцем.

У Кривому Розі попрощалися із загиблими хлопцями / фото Суспільне

Ракетний удар по Кривому Розі: все, що відомо