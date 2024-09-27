Постраждала будівля поліції, освітній заклад і понад 80 авто: все про удар по Кривому Розі

Росія продовжує цинічно обстрілювати мирні українські міста. У п'ятницю, 27 вересня, росіяни здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг.

Під удар потрапило приміщення відділку поліції, навчальний заклад, пошкоджено понад 80 автівок і, на жаль, відомо про загиблих. Все, що відомо про цинічну російську атаку на Кривий Ріг, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Руйнувань зазнали майже 30 будівель

Про вибухи у Кривому Розі стало відомо о 9:16. Місцева влада підтвердила ракетний удар та просила мешканців не знімати і не поширювати у соцмережах наслідки удару.

Згодом стало відомо, що через атаку частково зруйновано п'ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

Окрім будівлі поліції, наразі відомо про ушкодження розташованих поруч 23 приватних будинків, 3 дев'ятиповерхівок, навчального закладу та понад 80 авто, з яких 8 – службові.

Над ліквідацією наслідків удару працюють усі оперативні та комунальні служби.

Як гепнуло – вікна затряслися, і двері – все почало трястися. Сильний вибух був, аж будинок хитнуло. В мене вдома все, на щастя, ціле,

– розповіла місцева жителька Суспільному.

А на площі Визволення розгорнули штаб допомоги постраждалим. Там можна отримати необхідні будматеріали та написати заяву на матеріальну допомогу.

Є постраждалі та загибла

На місці удару тривають пошуково-рятувальні дії. Попередньо, під завалами можуть бути люди.

Під завалами можуть знаходитись четверо працівників поліції, ми чули ознаки життя під час хвилини тиші,

– повідомив начальник поліції Дніпропетровищини Олександр Ганжа.

На жаль, згодом стало відомо, що з-під завалів дістали загиблу жінку.

Також унаслідок атаки відомо про шість поранених. Троє з них – чоловіки 1978, 1979 та 1986 років народження, – доставлені до лікарень міста у стані середньої тяжкості. У них діагностовані черепно-мозкові травми, різані рани, переломи.

Ще трьом постраждалим чоловікам медики надали допомогу на місці.

Кривий Ріг оговтується після ранкової атаки / Фото Суспільне Дніпро