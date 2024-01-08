Удар по Кривому Розі: пошкоджені ТЦ і понад 20 приватних будинків

8 січня 2024, 09:29
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Джерело:

Дніпропетровська ОВА

Росія атакувала Україну ракетами з авіації. Під ударом опинився і Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині.

Росія зранку 8 січня вдарила по Україні. Відомо про влучання у Кривому Розі.

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Ворог бив по мирних людях

Внаслідок атаки на Кривий Ріг пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків.

Крім цього, 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані.

Загалом, ворог не дає спокою Дніпропетровщині. Крім Кривого Рогу, Росія також поцілила у Лозуватську громаду та Новомосковськ. У Лозуватській громаді загинула 62-річна жінка. 

У Новомосковську виникла пожежа, її вже локалізували. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, яка проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка та авто.

У місті, попередньо, 24 постраждалих. З них п'ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості,
– мовиться в повідомленні.

Росія вдарила по Україні 8 січня

  • Зранку 8 січня Росія завдала чергового удару по Україні. Ворог використав авіацію. Перед тим, як повітряна тривога почала ширитись країною, Повітряні сили повідомили, що Росія підняла у повітря ту-95. Саме з цих бомбардувальників здійснювались масовані обстріли 29 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року. 
  • Згодом повідомили також і про пуски. Пізніше злетіло також чотири борти МіГ-31К, тож ворог випустив ще й "Кинджали". Цього разу основною ціллю окупантів стали західні регіони та прифронтові області. Зокрема, у Хмельницькому пролунало щонайменше 6 вибухів. 
  • Під ударом опинилася Харківщина, де ворог атакував промислові об'єкти. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Раніше Олег Синєгубов, голова ОВА, інформував, що росіяни завдали щонайменше 4 удари по місту. Постраждала – жінка 53 років, вона отримала легкі поранення й була госпіталізована.

Автор: Вікторія Кульженко