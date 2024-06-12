Удар по Кривому Розі: кількість жертв зросла до 9, постраждалих – майже 30

Вдень 12 червня російські військові цинічно вдарили по Кривому Розі. На жаль, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Потужний вибух прогримів у Кривому Розі близько о 15:48. Згодом стало відомо, що ворог вдарив по житловому сектору.

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Внаслідок удару є загиблі та постраждалі

Російські військові 12 червня вдарили по житловій забудові в Кривому Розі. На жаль, є загиблі та постраждалі, а також зниклі безвісти.

Станом на 18:10 було відомо про 8 загиблих та 21 пораненого. Серед травмованих є 2 дітей.

Втім, згодом кількість загиблих збільшилася до 9, а постраждалих – до 29. Також збільшилася і кількість травмованих дітей – наразі відомо про 5 постраждалих.

Наразі тривають рятувальні роботи. Рятувальники продовжують розбирати завали, адже є зниклі безвісти.

Пошукова операція триває. Працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять все можливе, щоб врятувати якомога більше людей. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи,

– додали в ДСНС.

Наслідки російського удару по житловій забудові в Кривому Розі – більше у галереї

Зеленський опублікував наслідки ракетного удару

Володимир Зеленський опублікував наслідки ворожого удару. Він показав кадри з місця російського удару, й закликав партнерів посилити протиповітряну оборону в Україні.

Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. На цей момент 11 поранених людей і 6 загиблих. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби. Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх,

– повідомив Зеленський.

Наслідки російського удару по Кривому Розі: дивіться відео

Наразі правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин країни-агресорки. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Олександр Вілкул також повідомив, що вже місцева влада розгорнула штаб допомоги постраждалим.

Також місцева влада вже видає необхідні матеріали, а також приймає заяви на допомогу з міського бюджету. Вілкул додав, що на місці працюють психологи, а також буде надано допомогу з тимчасового розселення тим, кому це необхідно.