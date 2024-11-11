Удар по Кривому Рогу: зруйнований цілий під'їзд, під завалами можуть бути люди

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом опинився Кривий Ріг.

Росія 11 листопада атакувала Кривий Ріг. Про це пише 24 Канал із посиланням на Дніпропетровську ОВА.

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Росія поцілила в будинок

У будинку в Кривому Розі зруйновано під'їзд з першого по п'ятий поверх.

На жаль, під завалами можуть перебувати люди,

– мовиться в повідомленні.

На цю хвилину відомо про восьмеро постраждалих. Внаслідок таки постраждали двоє дітей. Зокрема, 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. Троє потерпілих у Кривому Розі госпіталізовані. Окрім 11-річного хлопчика, жінки 58 і 75 років. Всі – у стані середньої тяжкості.

Інформація може змінюватись, адже триває пошуково-рятувальна операція.

Росія вночі проти 1 1 листопада атакувала Миколаїв. Там було влучання у квартиру, тож вона суттєво постраждала. Внаслідок атаки загинуло 5 людей. Декілька квартир повністю знищені вогнем, в інших – вибиті вікна. Також вигоріло декілька автівок. На кадрах видно, що наслідки атаки доволі суттєві.