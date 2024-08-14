Окупанти поцілили дроном по пункту отримання гуманітарної допомоги у місті Куп'янськ
Джерело:Поліція Харківської області
Російські окупанти 14 серпня вдарили дроном по центральній частині міста Куп'янськ. Відомо, що ворог поцілив в пункт отримання гуманітарної допомоги.
На жаль, є постраждалий. Відомо, що поліція працює на місці події.
Дивіться також Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині: є загиблі
Російські загарбники поцілили дроном по пункту отримання гуманітарної допомоги у Куп'янську
У середу, 14 серпня російські окупанти поцілили в пункт отримання гуманітарної допомоги в Куп'янську. Правоохоронці Харківської області розповіли, що внаслідок дій окупантів є постраждалий.
Так, вибухових поранень зазнав 64-річний чоловік. Відомо, що чоловіка госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці повідомили, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група, а також криміналісти та вибухотехніки.
Там додали, що за фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
Також у Нацполіції України оприлюднили фото з наслідками удару ворога.
У Куп'янську росіяни поцілили дроном по пункту отримання гуманітарної допомоги / Фото Національної поліції України