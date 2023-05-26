Чим росіяни вдарили по Дніпру: Ігнат назвав тип ракети

Росіяни 26 травня вдарили по поліклініці в Дніпрі, внаслідок чого є загиблі та травмовані. У Повітряних силах назвали ракету, яку запустив ворог.

Окупанти, ймовірно, вдарили по Дніпру зенітними керованими ракетами С-300 або С-400. Тип уточнюють. Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує 24 Канал.

До речі Жахливі руйнування та багато постраждалих: що відомо про ракетний удар по поліклініці у Дніпрі

Саме цим видом озброєння окупанти часто атакують прифронтові зони.

Атака по клініці в Дніпру: що відомо

"С-300" та "С-400" — це найперше комплекси протиповітряної оборони. Проте вони можуть наносити удари окремими видами зенітних ракет по наземним цілям по заданим координатам.

Росіяни вранці 26 травня вдарили по медичному закладу в Дніпрі. Спочатку заявили, що є 1 загиблий та 15 постраждалих. Серед них 2 дітей. Люди отримали численні поранення різного ступеня важкості.

Однак потім кількість жертв стала рости. Станом на 14:00 загальна кількість постраждалих зросла до 16 осіб. Двоє людей загинули. Ще четверо людей вважаються зниклими безвісти.