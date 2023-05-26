Терористичний акт від безсилля, – фахівець з ППО про цинічний удар Росії по лікарні Дніпра

Росіяни 26 травня завдали ракетного удару по одній з лікарень Дніпра. Україна наразі немає достатньої кількості сучасних засобів протиповітряної оборони, особливо проти балістичних ракет.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, фахівець у галузі ППО Андрій Крамаров. Він зазначив, що зараз складно встановити, якою ракетою Росія вдарила по Дніпру.

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Згідно з припущеннями фахівця з ППО, це були ракети С-300 або С-400. Такими ракетами росіяни не могли точно влучити в ціль, адже вони мають велику колову похибку.

"Я сподіваюсь українська кров підштовхне міжнародних партнерів якомога швидше передати Україні додаткові системи Patriot в комплектації PAC-3. Вони зможуть захистити від обстрілів балістичними ракетами, комплексами С-300 чи С-400 такі міста як Дніпро, Запоріжжя", – сказав Крамаров.

Логіка обстрілу

Будь-яка медична установа під час війни відповідно до норм міжнародного військового права – це захищений та недоторканий об'єкт, по якому заборонено завдавати удари.

Знову терористичний обстріл. Росіяни вкотре цинічно нехтують правилами ведення війни,

– зазначив Крамаров.

Російські загарбники вночі 26 травня не досягли мети, атакуючи Дніпро крилатими ракетами й дронами-камікадзе. Після низки невдач ворог здійснив терористичний акт від безсилля, атакувавши ракетами С-300/С-400.

У ніч проти 26 травня росіяни дронами та ракетами атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілів зруйноване транспортне підприємство. Також спалахнули пожежі на двох приватних підприємствах. Пошкоджена заправка, транспортні засоби, приватні подвір'я та будинки, в яких спали мирні мешканці.

Армія Росії намагається шукати місця дислокації Збройних Сил України. Проте біля лікарні, куди влучила ворожа ракета, – немає жодного військового об'єкта.

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