Одна з найважжливіших не лише в Україні: Зеленський показав знищений "Охматдит"

Зранку 8 липня російські окупанти жорстоко атакували Київ ракетами. Відомо про влучання у в одне з приміщень дитячого медичного закладу"Охматдит", яка врятувала та повернула здоровʼя тисячам дітей.

Президент України Володимир Зеленський показав пошкоджену російським ударом лікарню "Охматдит". Він повідомив, що під завалами перебувають люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

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"Дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно дитяча лікарня. "Охматдит" врятував та повернув здоров'я тисячам дітей", – написав український лідер.

Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі та звичайні люди. Президент додав, що Росія не може не знати, куди летять її ракети. Країна-агресорка повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це, щоб кожен бачив, що таке Росія та що вона робить.