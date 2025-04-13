Під ударом була лікарня: Росія завдала удару по Чернігівщині

У Чернігівській області росіяни вдарили дронами по лікарні. Країна-агресор влаштовує терористичні акти та продовжує нищівний геноцид українців.

Про черговий воєнний злочин окупантів 24 Канал повідомляє з посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

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Атака БпЛА по містечку на Чернігівщині

Російська армія вкотре вдарила по прикордонному місту Семенівка. Під удар ворожого БпЛА потрапила міська лікарня. Цей об'єкт вороги вже обстрілювали КАБами в січні. Тоді авіаудари були націлені на житловий масив міста Новгород-Сіверського району.

Цього разу росіяни застосували ударні дрони. Пошкоджень зазнали реанімаційне та стоматологічне відділення лікарні.

Внаслідок удару було поранено медичну працівницю – медсестру.

Росіяни завдали чергового удару по Семенівці / Фото Чернігівської ОВА



Підступний удар і вже не перший, на жаль. І це у велике церковне свято, на Вербну неділю. У російських злочинців немає нічого людського,

– підкреслили в ОВА.

Інші атаки на Семенівку