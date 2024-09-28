"Шахед" влучив під час евакуації: в ДСНС показали перші хвилини після удару по лікарні в Сумах

Зранку в суботу, 28 вересня, російська армія атакувала ударним дроном лікарню в Сумах. Згодом рятувальники показали перші хвилини після цинічної ворожої атаки.

В результаті атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали будівлі медичних закладів, виникло декілька осередків горіння. Раніше в Сумській МВА повідомляли, що під час удару загинули 9 людей.

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Росія двічі вдарила по лікарні в Сумах

Наразі на місці ворожого удару рятувальники завершили рятувально-пошукові роботи, звідти вдалось евакуювати 122 людини.

Евакуювавши в безпечне місце людей, які знаходились в медичному закладі та проводячи гасіння, надійшла інформація про загрозу повторного удару,

– розповіли рятувальники.

На щастя, тоді співробітники ДСНС встигли відійти.

Друге влучання було поряд з епіцентром події між двома п'ятиповерховими житловими будинками. З пошкоджених житлових будинків співробітники ДСНС евакуювали мешканців та ліквідували осередки горіння.

Рятувальники показали перші хвилини після ворожої атаки: дивіться відео

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