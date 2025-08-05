Російська армія 5 серпня завдала масованого удару по Лозовій, що у Харківській області. Наразі рятувальники перевіряють, чи немає під завалами на місці влучання людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в етері національного маратону.

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Що відбувається у Лозовій після ворожої атаки 5 серпня?

Олег Синєгубов розповів, що по Лозовій 5 серпня було завдано наймасованішої атаки з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії

"34 "Шахеди" по критичній транспортній інфраструктурі, завдано удару по приміщенню вокзалу, по залізничному депо, тяговій підстанції тощо. Наразі відомо, що 1 людина загинула на місці, 1 жінка загинула, на жаль, уже у лікарні, 9 людей зазнали поранень, є діти, 4 людей залишаються в лікарні, стан їхній середньої тяжкості, стабільний", – сказав очільник Харківської ОВА.

Він також зауважив, що наразі на місцях працюють всі необхідні служби, щоб прибрати й усунути безпосередньо аварійність на місці та відновити рух потягів.

Але перед цим, звичайно, потрібно поновити електроенергію в самій Лозовій, і в населених пунктах цієї громади, тому що руйнування досить значні. Але найперше треба пересвідчитися, що під завалами немає ще людей,

– наголосив Синєгубов.

Посадовець зауважив, що рятувально-пошукова операція, попередньо, завершиться за кілька годин. А усунення аварійності, напевно, займе кілька діб, бо руйнування у місті великі й за деякими локаціями підрозділи ДСНС ще ліквідовують фактично пожежі.