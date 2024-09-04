Серед жертв – медсестра і 3 дитини: що відомо про загиблих через атаку на Львів

Росія вночі 4 вересня атакувала Львів, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура. Також є людські жертви.

У цьому матеріалі 24 Канал розповідає, що відомо про загиблих під час удару по Львову з посиланням на владу та ЗМІ.

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Загиблі через обстріл Львова

Станом на 09:00 (4 вересня) відомо загалом про 7 жертв російської атаки на Львів.

07:40 Мер Андрій Садовий повідомив, що двоє загиблих. Одна з жертв, 50-річна жінка, працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста.

08:00 Голова ОВА Максим Козицький констатував, що кількість загиблих зросла до 3. Унаслідок обстрілу відійшла на той світ, за попередньою інформацією, також 14-річна дівчинка.

08:50 Спершу Козицький зазначив, що кількість жертв збільшилась до 4, а потім – до 5 осіб. Власне, п'ята загибла людина – це дитина.

09:00 Садовий заявив, що кількість жертв зросла до 7. Через декілька хвилин він уточнив, що троє зі загиблих – це діти

Більше про атаку на місто

Саме ракетами типу "Кинджал" російські окупанти завдали удару по Львову. Близько 05:40 (4 вересня) у місті пролунала серія вибухів, спалахнула пожежа, у небо почав підійматися дим. Повітряні сили, а також голова ОВА Козицький попереджали про рух аеробалістичних ракет у напрямку регіону.

Крім того, Росія вночі запускала десятки безпілотники типу "Шахед" по Україні. Частина дронів атакувала околиці Львова, пролетівши над містом. Повітряна тривога в області тривала понад три з половиною години – з 03:57 по 07:38.

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Частина цивільною інфраструктури, що була пошкоджена під час ударів, розташована в Залізничному районі Львова. Зокрема, йдеться про житлові будинки та освітні заклади. Мер Садовий публікував світлину з місця руйнувань, вказуючи, що це біля залізничного вокзалу. На задньому тлі фото було видно костел Ольги та Єлизавети.

Згодом міський голова констатував, що постраждало понад 50 будинків, значна частина з яких належить до історичної спадщини. Медики почали надавати допомогу постраждалим, кількість яких рахують десятками. Станом на 09:00 було відомо про 35 осіб, які звернулись до лікарів.