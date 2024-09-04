Помстимося, – львівські бригади відреагували на смертельну атаку по рідному місту

Львівська 24 бригада імені короля Данила пообіцяла помститися за удар росіян по Львову. У пресслужбі 103 окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького показали, як мстять ворогу за атаку.

Адже вдосвіта Росія атакувала Львів ракетами та дронами, пошкодивши центр міста. У Львівській ОВА розповідали, що вороги пошкодили понад 150 будівель, пише 24 Канал.

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Як львівські бригади реагують на атаку по Львову

Співчуття рідному Львову. Помстимося. Зробимо все можливе, аби росіяни десятикратно заплатили за кожне відібране життя,

– заявили у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Пресслужба 103 окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького висловили щирі співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких.

"Ворогу не пробачимо та помстимось. Вони відчують, що таке пекло – ще за життя!", – заявили у бригаді.

Вони опублікували фото зброї, яка призначена для російських загарбників.



Військові мстять ворогу за атаку по Львову

На жаль, внаслідок обстрілу ворога по Львову загинули 7 людей. Четверо – з однієї сім'ї: 43-річна мати Євгенія Базилевич та три її доньки – 7-річна Емілія Базилевич, 18-річна Дарина Базилевич, 21-річна Ярина Базилевич. Вижив тільки батько дівчаток та чоловік Євгенії – Ярослав Базилевич, він у критичному стані.

Також ворог забрав життя 52-річної Ірини Демидової, 54-річного Олександра Погорецького, 55 річного Юрія Арабського.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблих.