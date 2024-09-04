"Цілі досягнуті": у міноборони Росії цинічно відзвітували про терористичний удар по Львову
Росія продовжує цинічно атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили загрози для неї. Водночас там звітують про "досягнення цілей".
Російське оборонне відомство відзвітувало про удар по Львову зранку 4 вересня. Там наголосили, що "всі цілі було досягнуто", передає 24 Канал.
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Росія атакувала "Кинджалами"
У міноборони держави-агрсеорки наголосили, що атакували об'єкти військово-промислового комплексу. Там переконують, що на цих об'єктах виготовляли компоненти авіаційного озброєння української армії.
У міноборони Росії визнали, що атакували гіперзвуковими ракетами типу "Кинджал" та безпілотними літальними апаратами, однак там проігнорували той факт, що під ударом були саме житлові будинки, а не об'єкти ВПК. Внаслідок цієї атаки у Львові 7 загиблих, серед них є діти.
Окрім того, пошкоджено 2 навчальних заклади – початкову школу "Арніка" та ліцей №17.