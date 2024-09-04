"Просто свято якесь": як росіяни у соцмережах реагують на удар по цивільних у Львові

У ніч проти 4 вересня Росія здійснила черговий злочин проти людяності, атакувавши українські міста ракетами та дронами. Свою антигуманну сутність виказали і жителі країни-агресорки, висловлюючи радість із приводу смертельного удару по Львову.

У Львові загарбники вбили 7 людей, серед них ціла родина, зокрема 7-річна Емілія. Втім, вочевидь, це зовсім не привід для громадян Росії, аби стримати свою радість з приводу повітряної атаки на Україну. Вони кровожерливо зловтішаються у соцмережах.

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Як росіяни реагують на трагедію у Львові

Центр стратегічних комунікацій виділив основні наративи, які висувають "прості росіяни". Так, вони намагаються відбілити свою окупаційну армію, заявивши, що нібито по житлових будинках у Львові вдарила українська ППО. Також вони прагнуть приховати правду про те, що під обстрілами їхнього війська гинуть звичайні люди та сім'ї. Вони переконують себе і світ, що нібито удар прийшовся по "чергових західних гостях". Крім того, росіяни повторюють заїжджений наратив про те, що від їхніх атак страждають "нацисти". "Лігво бандерівців палало у результаті нічної "денацифікації", – цинічно запевняють жителі країни-агресорки.

Реакції "простих росіян" на обстріл Львова 4 вересня / Фото Spravdi

В усіх цих реакціях немає нічого нового, але це має чути, читати та бачити кожен – як в Україні, так і за її межами. Це – відвертий і цинічний рашизм, якому не потрібен мир,

– наголосили у Центрі стратегічних комунікацій.

До слова, мер Львова назвав прізвища усіх загиблих внаслідок атаки 4 вересня.