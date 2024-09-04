Достатньо охочих допомагати: в якому стані вулиця Коновальця після атаки Росії по Львову

Росія 4 вересня здійснила комбіновану атаку по Львову. Є руйнування, загинуло 7 людей.

Ведучий Андрій Дрозда розповів 24 Каналу, що на вулиці Євгена Коновальця сталася найбільша трагедія цього дня, там загинула вся родина, з якої вдалось уціліти лише батьку. Місцеві допомагають рятувальникам розбирати уламки помешкань.

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Удар по житловому будинку

Андрій Дрозда зазначив, що поки невідомо, чи це уламки чи сама ракета спричинила руйнування на вулиці Коновальця. Там перекрита дорога, адже працюють рятувальники, поліція, медики, соціальні служби. Жителі району досі перебувають на місці подій.

Достатньо охочих допомагати у розборі завалів. Рятувальники та комунальні служби працюють дуже активно,

– сказав він.

Ведучий 24 Каналу підкреслив, шо у всіх будинках довкола вибиті шибки. Наслідки російського удару видно одразу. Також там було пошкоджено школу, медичний заклад та пам'ятку архітектури.

"Розкішна вілла – пам'ятка архітектури національного значення, де створили медичний заклад, серйозно постраждала. Там потріскали стіни та перекриття", – зауважив він.

День жалоби

Дрозда наголосив, що 5 вересня у Львові оголошено День жалоби через трагедію, у якій винна Росія.

Щодо прощання із загиблими чи дня їх поховання деталей поки немає. Міська влада згодом про все повідомить,

– зазначив ведучий.

Він додав, що львів'яни дуже активно відгукнулись на заклик міського голови Андрія Садового здавати кров, адже у місті понад 60 поранених людей, частині з яких була необхідна термінова медична допомога. За кілька годин потребу у донорській крові було закрито.

Важливо! Під час обстрілу Львіва 4 вересня загонули: Базилевич Емілія – 7 років, Базилевич Дарина – 18 років, Базилевич Ярина – 21 рік, Базилевич Євгенія – 43 роки, Демидова Ірина – 52 роки, Погорецький Олександр – 54 роки, Арабський Юрій – 55 років.