Злочин проти світової культури: Росія завдала удару по частині Львова, яка є спадщиною ЮНЕСКО

Львів 6 червня зазнав однієї з найбільших атак на цивільну інфраструктуру від початку повномасштабного вторгнення Росії. Російські ракети "Калібри" пошкодили частину Львова, яка є спадщиною ЮНЕСКО.

Посеред ночі Росія вдарила ракетами по цивільному населенню Львова. Окупанти поцілили ракетами "Калібр" у житлові будинки, гуртожитки Львівської політехніки та школи.

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Росія атакувала історичну частину Львова

Комплекс, що зазнав руйнувань, розташований в історичному ареалі міста в буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Руйнування спадщини такого рівня – злочин проти світової культури,

– заявили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Внаслідок удару по Львову пошкоджені 4 школи

Мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу розповів, що внаслідок російського обстрілу в місті близько 35 будинків зазнали серйозних пошкоджень.

Також, за його інформацією, через ракетну атаку Росії пошкоджені 4 школи та гуртожитки Львівської політехніки.

Садовий зазначив, що в будівлях дуже багато вибитих вікон.

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