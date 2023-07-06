Злочин проти світової культури: Росія завдала удару по частині Львова, яка є спадщиною ЮНЕСКО
Львів 6 червня зазнав однієї з найбільших атак на цивільну інфраструктуру від початку повномасштабного вторгнення Росії. Російські ракети "Калібри" пошкодили частину Львова, яка є спадщиною ЮНЕСКО.
Посеред ночі Росія вдарила ракетами по цивільному населенню Львова. Окупанти поцілили ракетами "Калібр" у житлові будинки, гуртожитки Львівської політехніки та школи.
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Росія атакувала історичну частину Львова
Комплекс, що зазнав руйнувань, розташований в історичному ареалі міста в буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Руйнування спадщини такого рівня – злочин проти світової культури,
– заявили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Внаслідок удару по Львову пошкоджені 4 школи
Мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу розповів, що внаслідок російського обстрілу в місті близько 35 будинків зазнали серйозних пошкоджень.
Також, за його інформацією, через ракетну атаку Росії пошкоджені 4 школи та гуртожитки Львівської політехніки.
Садовий зазначив, що в будівлях дуже багато вибитих вікон.
Росія атакувала Львів: що відомо про ракетний обстріл
- Російські терористи обстріляли Львів посеред ночі. У місті було чутно 4 потужні вибухи.
- Місцева влада підтвердила, що ціллю російських загарбників стала цивільна та критична інфраструктура. Зокрема, окупанти поцілили в підстанцію, однак основний удар був все ж по житловому будинку.
- Унаслідок ракетної атаки Росії загинуло 4 людини: три жінки віком 32, 60 та 63 років та один 35-річний чоловік.
- У Повітряних силах ЗСУ повідомили деталі ракетного удару. Зокрема, там розповіли, що Росія атакувала Львів крилатими ракетами "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря.
- Всього російські окупанти випустили 10 ракет, з яких вдалося збити 7. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що незначну частину ракет вдалося знешкодити завдяки винищувальній авіації. Втім, він підкреслив, що більш ефективно ракетній загрозі можуть протистояти американські винищувачі F-16.