Нас врятував дверний косяк, – журналісти 24 Каналу розповіли, як ракета розтрощила їхню квартиру

Російські окупанти завдали по Львову найбільшого від початку повномасштабного вторгнення ракетного удару. Внаслідок цього постраждала оселя журналістів нашого видання. Водночас сусідній під'їзд будинку, у якому жили Олесь та Назар, – вщент зруйновано. Врятував життя парубків – дверний косяк.

Олесь Друкач – випусковий редактор 24 Каналу, називав себе "охоронцем сайту", адже працював винятково вночі. Назар Лазур – один із найзавзятіших працівників новинної стрічки видання. У ніч проти 6 липня обидва парубки були вихідними, але якби, скажімо, Назар працював на своєму робочому місці під час обстрілу, невідомо, чи обійшлось би все просто розтрощеною квартирою.

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Врятувала вдача (і дверний косяк)

За словами Назара, перший вибух він почув близько 02:30, через деякий час був другий, який якраз-таки вибив балкон, вікна в оселі та перевернув усе з ніг на голову на кухні.

Власне, квартира в одну мить перетворилась, як видається з фото й відео, на підбиту кришталеву вазу, дно якої вціліло, хоча й може в будь-яку секунду також зруйнуватись лише від подиху.

Який вигляд мало житло журналістів 24 Каналу одразу після удару: дивіться відео

Допомогти Олесю та Назару ви можете, перекинувши гроші за посиланням

За столом, на який випав балкон, завжди працював Назар. Однак обставини склались так, що з двох нічних змін, які він би мав мати цього робочого тижня, обидві не припали на атаку.

В якийсь момент вилітають вікна у всій хаті. Ми дивом якось встигли вискочити та сховатися за дверним косяком у нашій хаті – він нас врятував… Олесь героїчно вискочив і запхав мене в той косяк. Якось нам вдалось вціліти.

Чоловіки обійшлись легкими пораненнями, однак їхнім сусідам, зокрема зі сусіднього під'їзду, пощастило не так. Третій та четвертий його поверхи було зруйновано – майже одразу почала з'являтись інформація про жертв і постраждалих.



Журналісти нашого видання – Олесь і Назар / фото 24 Каналу

Коли емоції бояться показатися

Станом на 13:00, 6 липня відомо, що внаслідок цього удару загинуло 4 людей. Рятувальники вберегли життя 7 постраждалим. Загалом було поранено 64 особи.

Назар говорив, що хвилин 20 після цього у нього був шоковий стан – він не міг зрозуміти, що відбувається. Натомість Олесь одразу прийшов до тями та заповнив свою голову думками стосовно побудови плану подальших дій.

Цікаво, що я не відчував абсолютно нічого. Для мене всі емоції пішли абсолютно в сторону. Я думав про те, що потрібно зробити: захистити себе, Назара, знайти кота, взяти ноутбук, документи… Я думав, як ми будемо прибирати. Тобто практичні речі. Вони допомогали мені не думати про емоційні речі.

Проте емоції все ж прорвалися назовні, коли очі побачили зруйновані людські долі, що уособлювали потрощені машини, будівлі, сліди крові на вулиці під під'їздом: "Буквально щойно я у квартирі бачив покривавлену сорочку", – поділився Олесь.

Двір будинку Олеся та Назара після удару / фото 24 Каналу

Операція "Знайти Клайда"

У квартирі Олеся та Назара живе кіт на прізвисько Клайд. Невідомо точно, що чотирилапий робив у момент атаки на будинок господарів, але йому дивом вдалось врятуватися.

Хоча, як зазначив Назар, він спершу дуже перелякався за улюбленця, оскільки не міг його знайти у перші декілька десятків хвилин після обстрілу.

Я дуже злякався за Клайда, бо він був на момент атаки поруч з вікнами балкона. Думав, його винесло ударною хвилею назовні, але – ні. На щастя ми знайшли його за ліжком.



Клайд – кіт Олеся та Назара / фото 24 Каналу

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