Ворог готувався ще ввечері, – ОК "Південь" про нічну атаку і обстріл будинку у Львові

Російські загарбники готувалися до ракетного удару ще ввечері 5 липня. На жаль, "Калібр" може долетіти куди завгодно.

Цієї ночі Росія задіяла щонайменше 6 ракетоносіїв із залпом у 36 ракет. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Окупанти готувались до удару по Україні

За словами Гуменюк, на вечір 5 липня сконцентрувалися 4 ракетоносії. Було очевидно, що ворог готується.

Вночі ворог збільшив кількість ракетоносії – на даному етапі і протягом нічної атаки було задіяно щонайменше 6 ракетоносіїв – 3 надводних і 3 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" до 36 одиниць,

– розповіла вона.

Гуменюк наголосила, що "Калібр", випущений з моря, може подолати 2 500 кілометрів, а тому він покриває фактично всю територію України.

"Такі наслідки можуть бути як від безпосереднього влучання, так і під час бойової роботи, коли над містом відбуваються збиття, і уламки також можуть нашкодити. Тому ми завжди наголошуємо, що навіть якщо ви дуже вірите в нашу ППО, необхідно переходити в укриття обов'язково, в якій би частині України ви не знаходились", – додала Гуменюк.

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