Ворог готувався ще ввечері, – ОК "Південь" про нічну атаку і обстріл будинку у Львові
Російські загарбники готувалися до ракетного удару ще ввечері 5 липня. На жаль, "Калібр" може долетіти куди завгодно.
Цієї ночі Росія задіяла щонайменше 6 ракетоносіїв із залпом у 36 ракет. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Окупанти готувались до удару по Україні
За словами Гуменюк, на вечір 5 липня сконцентрувалися 4 ракетоносії. Було очевидно, що ворог готується.
Вночі ворог збільшив кількість ракетоносії – на даному етапі і протягом нічної атаки було задіяно щонайменше 6 ракетоносіїв – 3 надводних і 3 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" до 36 одиниць,
– розповіла вона.
Гуменюк наголосила, що "Калібр", випущений з моря, може подолати 2 500 кілометрів, а тому він покриває фактично всю територію України.
"Такі наслідки можуть бути як від безпосереднього влучання, так і під час бойової роботи, коли над містом відбуваються збиття, і уламки також можуть нашкодити. Тому ми завжди наголошуємо, що навіть якщо ви дуже вірите в нашу ППО, необхідно переходити в укриття обов'язково, в якій би частині України ви не знаходились", – додала Гуменюк.
Ракетна атака Львова 6 липня: що відомо
- У МВС України повідомили, що кількість жертв у Львові зросла до 4 осіб. Поранення отримали 9 осіб – такі дані станом на 7:00. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали – 64.
- За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.
- Рятувальники продовжують розбирати завали. Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.