Одна сім'я досі не виходить на зв'язок: коли розберуть завали після удару по Львову
Російські терористи вночі 6 липня завдали ракетного удару по Львову. Після обстрілу "Калібрами" у Львові продовжують розбирати завали.
Очікується, що до кінця дня всі завали після обстрілу Львова будуть розібрані. Про це в ефірі телемарафону заявив глава Львівської ОВА Максим Козицький, пише 24 Канал.
Дивіться також Росія серед ночі атакувала ракетами Львів: усе, що відомо про влучання в житловий будинок
Основний удар окупантів був завданий по будинку
За його словами, наразі ще одна сім'я не виходить на зв'язок.
Козицький повідомив, що основний удар окупантів був завданий по будинку у вигляді підкови. Унаслідок обстрілу, як каже глава Львівської ОВА, один будинок майже повністю зруйнований, зокрема всі перекриття.
Також він повідомив, що критично постраждало 6 будинків. Окрім того, унаслідок обстрілу окупантів пошкоджена підстанція біля будинку, який атакувала Росія. Унаслідок цього в районі немає світла.
Що відомо про ракетну атаку по Львову
- У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Росія атакувала Львів крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Окупанти випустили 10 ракет, з яких вдалося збити 7.
- Ціллю російських терористів стала цивільна та критична інфраструктура Львова. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що ракети окупантів міг би перехопити F-16, якби Україна мала цей винищувач.
- Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок ракетної атаки Росії загинуло 4 люди. Також 13 людей у лікарні у різних станах.
- Через атаку у Львові, за даними Садового, пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.
- На ракетний терор з боку Росії відреагував президент Володимир Зеленський. Він опублікував відео наслідків нічної атаки по Львову. Глава держави також підкреслив, що обов'язково буде відчутна відповідь російському ворогу.