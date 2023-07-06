Львів виділяє перші 100 мільйонів для ліквідації наслідків ракетної атаки

Після нічної атаки росіян по Львову численні руйнування, а також є жертви. Міська влада надасть постраждалим тимчасовий прихисток і харчування.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, виділять кошти для ліквідації наслідків російського удару.

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"Ми провели комісію з надзвичайних ситуацій. Виділяємо перші 100 мільйонів, щоб ліквідувати наслідки цієї жахливої атаки", – зазначив Садовий.

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Унаслідок обстрілу у Львові пошкоджено орієнтовно 35 будинків. Зокрема, школи, гуртожитки Львівської політехніки, офісний комплекс на вулиці Стрийській. До того ж повилітало сотні вікон.

Якщо говорити про відновлення інфраструктури через російську атаку – то мовиться про десятки мільйонів гривень.

Що відомо про жертви

Міський голова Львова назвав нічну атаку найжахливішою за час повномасштабного вторгнення Росії. Уже відомо про чотирьох загиблих. Але під завалами досі залишаються люди, серед яких також можуть бути загиблі. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Станом на 08:39 33 мешканці міста звернулись по медичну допомогу, 13 осіб перебувають у лікарнях.

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