Смерть сотень мобілізованих у Макіївці: окупанти знайшли цапів-відбувайлів і кинули їх за ґрати
Українські захисники в ніч на 1 січня поцілили по місцю розміщення російських мобілізованих в тимчасово окупованій Макіївці. Керівництво так званого МВС квазіреспубліки на Донбасі провело службову нараду про наслідки атаки.
В ході обговорення ухвалили рішення про визначення "винних" в інциденті з показовим покаранням. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони.
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Окупанти знайшли "винних" в ударі по Макіївці
Керівництво так званого МВС квазіреспубліки на Донбасі знайшли "цапів-відбувайлів", буцімто винних в ударі по Макіївці. Ними виступили:
- заступник начальника РОВД Макіївки,
- 7 "народних міліціонерів".
Їх вже заарештовано "міністерством державної безпеки днр". Всім висунуто офіційне звинувачення у "халатному ставленні до функціональних обов'язків",
– повідомили у розвідці.
Обвинувачених не довго утримуватимуть в місцях позбавлення волі. Натомість їх скерують "для виконання завдань" на блокпости в районі населених пунктів Опитне та Майорськ.
"Також відомо, що на територію так званої "днр" масово прибуває особовий склад, який не планують застосовувати у бойових діях. Ці підрозділи розподіляються по "пунктах тимчасової дислокації". Найчастіше їх облаштовують у великих будинках приватного сектору, приміщеннях промислових підприємств та установ", – мовиться у повідомленні.
Головне завдання новоприбулих – посилення контррозвідувального режиму. Найбільшу увагу приділяють місцям розташування підрозділів кадирівців, рівень довіри до яких з боку російського військового командування різко знижується.
Удар по Макіївці: коротко про головне
- У ніч на 1 січня по ПТУ №19 у тимчасово окупованій Макіївці завдали ракетного удару. Там розміщувалися мобілізовані росіяни. За різними даними, унаслідок удару близько 400 окупантів загинули, ще 300 отримали поранення. Однак Росія спершу заявила лише про 63 загиблих.
- Генштаб ЗСУ підтвердив удар по окупантах та повідомив про знищення до 10 одиниць ворожої техніки різних типів. Спершу в Кремлі переклали відповідальність за атаку на самих солдатів, які нібито користувалися мобільними телефонами й нехтували правилами безпеки.
- На вихідних, 7 та 8 січня, родичі ліквідованих ворогів проводжали їх в останню путь. Похорони відбувались у центральному районі Самари на річці Волзі. Журналісти пишуть, що росіяни поховали щонайменше дев'ятьох чоловіків. Цю інформацію, на диво, також підтвердила ворожа місцева влада.