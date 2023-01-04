Як росіяни жалюгідно проковтнули фейк про Макіївку
Джерело:Ян Валетов
Я, звичайно, знаю, що на війні брешуть усі, просто різною мірою. Дезінформація чужого та свого населення – це один із методів ведення війни.
Росія навіть не намагається вигадати переконливіші фейки
Це частина ідеологічного впливу. Тут дуже важливо не втратити почуття міри, тому що замість підбадьорливого або дезорганізованого ефекту станеш посміховиськом і отримаєш зворотне в результаті.
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Це розуміють усі. Або майже всі. Але мінвбивства Росії – це щось особливе.
Прочитав заяву міністерства оборони Росії після їхнього Макіївського успіху – приголомшливо!
"Вогнем у відповідь знищено Himars, що образив їх, установки РСЗВ "Вампір", 800 ракет, сотні українських військовослужбовців. Техніка, автомобілі... А загиблі у Макіївці винні самі! Увімкнули телефони!"
Брехня, як основа ідеології.
Брехня, як привід для агресії.
Брехня в історичних фактах.
Брехня скрізь.
І особливо не морочаться правдоподібністю. Навіщо? Звиклий до брехні народ з'їсть усе.
Що насправді трапилося у Макіївці
- У Новорічну ніч ЗСУ вирішили "привітати" ворога зі святом. Наші воїни завдали ракетного удару по ПТУ №19 у тимчасово окупованій Макіївці. Там розміщувалися російські мобілізовані.
- За різними даними, унаслідок удару близько 400 окупантів загинули, а ще 300 отримали поранення.
- У Генштабі ЗСУ підтвердили удар в Макіївці, водночас у Кремлі намагалися перекласти відповідальність на своїх же. Там заявили, що солдати користувалися мобільними телефонами та нехтували правилами безпеки.
- Тепер Кремль намагається применшити втрати у Макіївці.