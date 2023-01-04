Як росіяни жалюгідно проковтнули фейк про Макіївку

Я, звичайно, знаю, що на війні брешуть усі, просто різною мірою. Дезінформація чужого та свого населення – це один із методів ведення війни.

Росія навіть не намагається вигадати переконливіші фейки

Це частина ідеологічного впливу. Тут дуже важливо не втратити почуття міри, тому що замість підбадьорливого або дезорганізованого ефекту станеш посміховиськом і отримаєш зворотне в результаті.

Актуально Подарунок на Новий рік: хто здав росіян у Макіївці ЗСУ

Це розуміють усі. Або майже всі. Але мінвбивства Росії – це щось особливе.

Прочитав заяву міністерства оборони Росії після їхнього Макіївського успіху – приголомшливо!

"Вогнем у відповідь знищено Himars, що образив їх, установки РСЗВ "Вампір", 800 ракет, сотні українських військовослужбовців. Техніка, автомобілі... А загиблі у Макіївці винні самі! Увімкнули телефони!"

Брехня, як основа ідеології.

Брехня, як привід для агресії.

Брехня в історичних фактах.

Брехня скрізь.

І особливо не морочаться правдоподібністю. Навіщо? Звиклий до брехні народ з'їсть усе.

Що насправді трапилося у Макіївці