Удар по машинобудівному заводу в Луганську: у мережі опублікували супутникові знімки
Джерело:"Схеми"
У тимчасово окупованому Луганську вдень 13 квітня пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що ЗСУ уразили ворожий пункту управління "Центр".
Потужні вибухи пролунали в районі Луганського машинобудівного заводу. У мережі вже опублікували супутникові знімки після вибухів.
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Супутникові знімки показали наслідки ударів
На супутникових знімках вдалося побачити наслідки ударів по "Луганському машинобудівному заводу-100", що розташований на окупованій території. Так, на знімках від 14 квітня помітно, що внаслідок вибухів постраждала щонайменше одна будівля.
Луганський машинобудівний завод після прильотів / Фото "Схеми"
На жаль, супутникові знімки поганої якості, і дізнатися, які ще будівлі пошкоджені чи зруйновані, дуже складно.
Журналісти проєкту "Донбас Реалії" також змогли встановити, що на цьому машинобудівному заводі окупанти ремонтували військову техніку, а також на території підприємства базувався особовий склад російської армії.
Хоча у ЗСУ не підтверджували удар по заводу, однак СтратКом ЗСУ повідомив, що в тимчасово окупованому Луганську українськими військовими було уражено пункт управління угруповання військ "Центр" армії Росії.
Вибух на заводі в Луганську: що відомо
- Близько опівдні 13 квітня в Луганську пролунали потужні вибухи. Спочатку окупанти повідомили про прильоти в районі автовокзалу, але згодом стало відомо, що вони були на території Луганського машинобудівного заводу. У мережі також писали, що прильоти були поруч з військовою частиною окупантів.
- До слова, машинобудівний завод функціонує ще з 1787 року. Після проголошення незалежності України він став найбільшим виробником гірничо-збагачувального обладнання на території країни, однак після окупації Луганська вимушений був працювати на ворога. Після 2014 року справи там йшли кепсько, а на підприємстві нарікали на тривалу відсутність замовлень.
- Коментуючи вибухи у тимчасово окупованому Луганську, речник Повітряних сил Ілля Євлаш повідомив, що Україна отримала від наших партнерів ракети типу SCALP та Storm Shadow. Саме це далекобійне озброєння зараз ефективно застосовують на фронті. Він не став уточнювати, якими саме ракетами атакували Луганськ, однак відзначив влучну роботу українських пілотів.