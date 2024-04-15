Удар по машинобудівному заводу в Луганську: у мережі опублікували супутникові знімки

У тимчасово окупованому Луганську вдень 13 квітня пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що ЗСУ уразили ворожий пункту управління "Центр".

Потужні вибухи пролунали в районі Луганського машинобудівного заводу. У мережі вже опублікували супутникові знімки після вибухів.

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Супутникові знімки показали наслідки ударів

На супутникових знімках вдалося побачити наслідки ударів по "Луганському машинобудівному заводу-100", що розташований на окупованій території. Так, на знімках від 14 квітня помітно, що внаслідок вибухів постраждала щонайменше одна будівля.

Луганський машинобудівний завод після прильотів / Фото "Схеми"

На жаль, супутникові знімки поганої якості, і дізнатися, які ще будівлі пошкоджені чи зруйновані, дуже складно.

Журналісти проєкту "Донбас Реалії" також змогли встановити, що на цьому машинобудівному заводі окупанти ремонтували військову техніку, а також на території підприємства базувався особовий склад російської армії.

Хоча у ЗСУ не підтверджували удар по заводу, однак СтратКом ЗСУ повідомив, що в тимчасово окупованому Луганську українськими військовими було уражено пункт управління угруповання військ "Центр" армії Росії.

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