"Кликав маму": хлопчик розповів про вибух у п'ятиповерхівці Миколаєва, де мешкав з батьками

Російські окупанти 11 листопада завдали ракетного удару по Миколаєву та зруйнували п’ятиповерхівку. Мешканець будинку розповів про момент вибуху.

На жаль, від удару по житловому будинку загинуло шестеро осіб. Рятувальники досі розбирають завали.

До теми Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Миколаєві: все, що відомо про трагедію

Підліток розповів про момент удару по житловому будинку

Роман разом з батьками мешкав у зруйнованому російськими ракетами будинку. Хлопець не травмувався, але про стан його батьків нічого невідомо.

Я лягав спати й почув звук вибуху. Думав, що це десь поруч, але все дуже тряслося. А потім я відкрив двері та побачив пил. Дивлюся – дірка, нічого немає й обрив,

– розповів Роман.

За словами хлопця, він одразу почав кликати маму:

"Цього не може бути. Як за одну секунду може померти моя рідна людина?" – сказав Роман.

Роман розповів, як почув ракетний удар по будинку: дивіться відео

Що відомо про ракетний удар по Миколаєву

11 листопада близько о 3:05 Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу, попередньо із зенітно-реактивної системи С-300.

Одна з ракет влучила в п’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано всі п'ять поверхів одного з під'їздів.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що станом на 10:00 з-під завалів будинку рятувальники вилучили ще три тіла – чоловіка та двох жінок. Загалом від удару по житловому будинку загинуло шестеро осіб.

Внаслідок удару по багатоповерхівці Миколаєва загинуло подружжя. Їхній 16-річний син на момент удару перебував з ними в одній квартирі.

Президент Володимир Зеленський назвав удар "цинічною відповіддю" російських загарбників. Також Зеленський опублікував страшні кадри наслідків прильоту у Миколаєві.

Варте уваги – Росія вдарила по багатоповерхівці Миколаєва: дивіться відео