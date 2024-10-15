Деякі павільйони вигоріли вщент: фото із місця, куди в Миколаєві влучила російська ракета

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, під ударом опинився Миколаїв.

Росія вночі 15 жовтня атакувала Миколаїв. Кореспондентка 24 Каналу Анжеліка Байбак поділилась фото із місця удару.

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Вражає спокій місцевих

Жителі багатоповерхівки оговтуються від страшної ночі, прибирають побите скло та ліквідовують наслідки нічної атаки.

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Що найбільше вражає – це спокій місцевих. Немає паніки, люди продовжують жити далі,

– зазначає кореспондентка.



Наслідки удару по Миколаєву / Фото Анжеліки Байбак

На місці влучання є значні руйнування. На місці російського удару продовжують ліквідовувати наслідки.



На місці працюють необхідні служби / Фото Анжеліки Байбак

Торгові павільйони та ресторанний комплекс, по якому ударив ворог, вщент вигоріли. Частина вулиці повністю завалена зруйнованими будівлями.



Деякі павільйони вигоріли вщент / Фото Анжеліки Байбак

Зверніть увагу! Миколаївська область не була під обстрілами С-300 з 31 січня 2024 року.

Наслідки російського удару по Миколаєву / Фото Анжеліки Байбак