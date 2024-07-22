Невгамовний біль: у Миколаєві попрощалися з 13-річним хлопчиком, який загинув після обстрілу

У Миколаєві 21 липня попрощалися із 13-річним Кірілом Дядюшком. Він загинув після російського удару ракетою по місту двома днями раніше.

Тоді окупанти влучили по дитячому майданчику у Миколаєві ракетою Х-59. Сам Кіріл займався народними танцями та будував плани на майбутнє.

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Яким було прощання із загиблим 13-річним хлопчиком

Вшанували пам'ять Кіріла прийшли його друзі, вчителі, знайомі родини та небайдужі жителі Миколаєва. Разом з квітами вони принесли м'які іграшки для хлопчика, чиє дитинство та життя трагічно обірвали російські воєнні злочинці.

У Миколаєві попрощалися з загиблим хлопчиком після ворожого удару / Фото Юрія Кошковського

Завжди веселий, креативний, творчий... Завжди брав участь у всіх мистецьких конкурсах. Йому навічно 13…,

– написали у групі Миколаївської гімназії №10.

Кіріл навчався там у сьомому класі, був учасником колективу "Український сувенір". Також хлопчик виступав в ансамблі народного танцю SOUVENIR.

Кіріла Дядюшка провели в останню путь у Миколаєві / Фото Юрія Кошковського

"Наше Сонечко, дитиночка, яка мріяла і так хотіла жити, за що… Немає слів… жахливий біль, і величезна ненависть до всього російського", – написали в танцювальному колективі.

До слова, внаслідок російського обстрілу Миколаєва 19 липня ще 24 особи зазнали поранень, зокрема, 4 дитини. 4 людини загинуло. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі.