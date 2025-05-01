Російські війська скинули 3 авіабомби на Мирноград: є загиблі люди, знищено багатоповерхівку

Російські війська атакували Донеччину вночі та вранці 1 травня. Внаслідок ворожих ударів по Мирнограду та Новоекономічному загинули двоє мирних жителів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

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Які наслідки ударів Росії по Мирнограду та Новоекономічному

Прокурори повідомили, що 1 травня о 00:30 російські війська скинули 3 авіабомби на Мирноград. За попередньою інформацією, для ударів окупанти використали "КАБ-250" із модулем УМПК. Внаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки.

Один зі снарядів влучив у дев’ятиповерхівку. На жінку 43 років, яка перебувала у власній квартирі, обвалилась залізобетонна плита. Вона отримала травми, несумісні з життям,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки російської атаки / Фото Донецької обласної прокуратури

Крім того, о 06:30 окупаційні війська обстріляли селище Новоекономічне Покровського району. Внаслідок ворожої атаки загинув 51-річний чоловік, його дружина отримала осколкові поранення. Наразі встановлюється тип озброєння, за допомогою якого було завдано удару.

Також було пошкоджено 9 багатоповерхових будинків і домоволодіння.

Нагадаємо, що у ніч на 1 травня російські війська також обстріляли залізницю в Одеській області. Внаслідок ворожої атаки у власному домі загинув залізничник.