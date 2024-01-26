Окупанти вдарили ракетами по будинках на Донеччині: серед постраждалих – діти

У ніч проти 26 січня російські загарбники обстріляли Мирноград на Донеччині. Ворог цілив у цивільну інфраструктуру.

Про масштаби руйнувань, а також кількість постраждалих розповіли в Донецькій ОВА.

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Наслідки ракетного удару

Так, начальник ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім 5-поверхівок, крамниця, підприємство, школа і 29 автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки — точну кількість ще встановлюють.

Жертви серед цивільних від 24 лютоого 2022 року / Фото Філашкін

Шестеро людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей. Усім пораненим надана необхідна медична допомога. Один чоловік доставлений в лікарню, решта госпіталізації не потребує.

Ворог вдарив по Мирнограду / Фото Вадим Філашкін

Де ще за добу на Донеччині окупанти пошкодили цивільні об'єкти:

у Новобахмутівці – 2 будинки

у Новогродівці – 10 приватних будинків, 2 двоповерхівки, 3 корпуси лікарні та крамницю.

у Часовоярській громаді – 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля.

у Сіверську – 3 будинки і 1 адмінбудівлю.

Загалом за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Донецька область під ворожим вогнем / Фото ОВА

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