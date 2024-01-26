Окупанти вдарили ракетами по будинках на Донеччині: серед постраждалих – діти
Джерело:Вадим Філашкін
У ніч проти 26 січня російські загарбники обстріляли Мирноград на Донеччині. Ворог цілив у цивільну інфраструктуру.
Про масштаби руйнувань, а також кількість постраждалих розповіли в Донецькій ОВА.
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Наслідки ракетного удару
Так, начальник ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім 5-поверхівок, крамниця, підприємство, школа і 29 автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки — точну кількість ще встановлюють.
Жертви серед цивільних від 24 лютоого 2022 року / Фото Філашкін
Шестеро людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей. Усім пораненим надана необхідна медична допомога. Один чоловік доставлений в лікарню, решта госпіталізації не потребує.
Ворог вдарив по Мирнограду / Фото Вадим Філашкін
Де ще за добу на Донеччині окупанти пошкодили цивільні об'єкти:
- у Новобахмутівці – 2 будинки
- у Новогродівці – 10 приватних будинків, 2 двоповерхівки, 3 корпуси лікарні та крамницю.
- у Часовоярській громаді – 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля.
- у Сіверську – 3 будинки і 1 адмінбудівлю.
Загалом за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Донецька область під ворожим вогнем / Фото ОВА
Ворог постійно обстрілює населені пункти Донецької області: що відомо
- Увечері 6 січня окупанти вдарили ракетами по Покровському району. 11 людей загинули, серед них 5 дітей від 3 до 17 років. Ще 10 людей отримали поранення.
- Восени 2023 року противник потужно обстріляв Селидове на Донеччині. Під ударом були житлові квартали. Є загиблі.