Пошкоджені резервуари: ЗМІ опублікували супутникові знімки нафтобази "Албашнефть" після удару

У ніч на 5 лютого нафтобазу "Албашнефть" у Краснодарському краї атакували дрони. Внаслідок цього на об'єкті були пошкоджені резервуари з паливом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російську службу "Радіо Свободи". Ця нафтобаза є важливою для економіки та військового потенціалу країни-агресорки.

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Які наслідки атаки дронів на нафтобазу "Албашнефть"

Журналісти написали, що фотографії з космосу підтверджують повідомлення джерел, що внаслідок атаки в ніч на 5 лютого на нафтобазі "Албашнефть" було пошкоджено 2 резервуари з паливом.

В одному з них, як писали російські ЗМІ, містилося 60 тонн нафти, в іншому – така сама кількість дизельного пального. Попередньо, другий резервуар був нібито пошкоджений лише поверхнево і не спалахнув.

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