Окупанти заявили про атаку дронів на нафтобазу в Криму

Вночі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Загарбники заявили, що нібито невідомі безпілотники намагались атакувати їхню нафтобазу.

У російських телеграм-каналах заявили, що мовиться про "Морський Нафтовий термінал". Ворожа нафтобаза розміщена в тимчасово окупованій Феодосії, де й чули вибухи, пише 24 Канал.

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Що відомо про ймовірну атаку на російську нафтобазу

Російські телеграм-канали написали, що орієнтовно о 5 ранку 4 грудня відбулась нібито спроба атаки на нафтобазу "Морський Нафтовий термінал". Зокрема, туди летіло два безпілотники літакового типу.

У телеграм-каналі запевнили, що нібито їх збили. За даними ворогів:

перший безпілотник – здетонував у повітрі і його уламки впали на територію бази;

другий – впав за 70 метрів від одного із резервуарів.

У Росії традиційно запевнили, що ніхто не постраждав, пошкоджень теж нібито немає.

Варто зауважити, що в телеграм-каналі "Кримський вітер" повідомляли з посиланням на підписників, що російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування "Панцирь-С1" стріляв під час атаки дронів. Він розміщений на нафтобазі у Феодосії.

Нафтобазу у Феодосії атакують не вперше

Ворожа нафтобаза "Морський Нафтовий термінал" не вперше потрапляє під атаку. Зокрема, 10 листопада в телеграм-каналах писали, що в Феодосії уламки безпілотників впали на нафтобазу.

Тоді росіяни евакуювали 27 співробітників. Вороги повідомляли, що нібито збили 2 дрони над нафтобазою. Уламки одного впали на територію підприємства та пошкодили конструкцію у будівлі електропідстанції управління пожежною системою.

Через пошкодження росіяни були вимушені вимикати від електрики три резервуари. Тоді постраждалих також буцімто не було.