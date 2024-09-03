Удар по навчальному закладу Полтави: 41 людина загинула, понад 180 поранені

Російські війська завдали удару по навчальному закладу Полтави удень 3 вересня. Внаслідок ворожого удару загинула 41 людина.

Ще 180 осіб було поранено. Володимир Зеленський розповів, що по місту вдарили двома балістичними ракетами.

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Скільки людей загинуло та постраждало

У своєму зверненні Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару по Полтаві загинула щонайменше 41 людина.

Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території навчального закладу й сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку. Люди опинились під завалами,

– розповів президент.

Зеленський розповів, що багатьох було врятовано. Поранено понад 180 людей. Президент доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин трагедії. До рятувальної операції залучені усі необхідні служби.

Він також подякував кожному, хто з перших хвилин російського удару допомагає постраждалим та рятує життя. Він наголосив на тому, що "російська наволоч" понесе відповідальність за атаку.

"І ми знову й знову кажемо всім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор: системи ППО та ракети до них потрібні в Україні, а не десь на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день зволікання – це, на жаль, загибель людей. Вічна пам’ять усім, чиї життя забрані Росією!" – наголосив Зеленський.

У Полтаві оголосили збір крові

Полтавська станція переливання крові на базі Полтавської обласної лікарні запрошує містян стати донорами крові (усіх груп).

Там зазначили, що донором може стати кожен охочий.

Вимоги до донорів:

вік від 18 до 60 років;

маса тіла понад 50 кілограмів.

Кров можна здати за адресою: місто Полтава, вулиця Шевченка, 23 (одноповерхова будівля, вхід зі сторони вулиці Героїв-чорнобильців). Забір крові відбувається з 8:00 до 14:00.

Контакти: +380954521357.

Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний номер.