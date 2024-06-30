Вдарили, ймовірно, ФАБ-500: кадри цинічного прильоту по терміналу "Нової Пошти" в Харкові

Росіяни завдали черговий терористичний удар по Харкову 30 червня керованою авіаційною бомбою. Окупанти влучили в термінал "Нової Пошти" авіабомбою.

Внаслідок обстрілу термінала 10 людей отримали поранення, серед них 8-ми місячна дитина. На жаль, є один загиблий – водій транспортного засобу, який перебував недалеко від місця влучання.

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Наслідки удару

Поранення отримали водії різних приватних компаній, які здійснювали перевезення вантажів. Для встановлення особи загиблого водія потрібно буде використати лабораторію для ідентифікації ДНК.

Наразі поліція проводить перевірку усіх людей, які могли перебувати біля термінала чи в ньому на момент влучання. Поки не вдалось встановити місцеперебування двох водіїв.

Будемо сподіватись, що їхні мобільні телефони вимкнені й вони можуть перебувати десь поруч або ж в іншому місці,

– повідомив поліцейський.

Внаслідок удару згоріли вщент 8 автомобілів. Ще 3 не згоріли, однак непридатні для використання.

Наслідки удару по терміналу "Нової Пошти" / Фото Анна Черненко

Чим били росіяни

На офіційній сторінці "Нова пошта" повідомила, що під час повітряної тривоги працівники були у бомбосховищі й не постраждали.

Прокурори та слідчі розпочали огляд місця події. Здійснюється вилучення уламків від авіабомби. Їх є досить мало, тому точно встановити, чим ворог завдавав удар важко.

Попередньо, уламок від КАБу типу ФАБ-500. Це вдруге, коли російські військові по місту Харкову використовують одну з найпотужніших авіаційних бомб,

– прокоментував працівник Харківської обласної прокуратури.

Вибухотехніки Національної поліції незабаром зроблять висновок щодо типу зброї, яку застосували росіяни.

Уламок авіаційної бомби /Фото Анна Черненко