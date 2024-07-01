Рештки тіла шукали між посилок: жахливі наслідки удару по терміналу "Нової пошти" в Харкові

Росія цинічно атакувала черговий цивільний об'єкт у Харкові. Мовиться про термінал "Нової пошти", на який скинули авіабомбу ФАБ-500. Це другий випадок удару по Харкову саме цією смертоносною зброєю.

Серед постраждалих внаслідок авіаудару було немовля. На щастя, його вже готують до виписки. Детальніше про наслідки жахливої атаку Росії розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Деталі про удар по терміналу "Нової пошти"

Увечері 30 червня росіяни влучили ФАБом біля сортувального термінала "Нової Пошти". Всі працівники були у бомбосховищі, тож не постраждали. Проте постраждалі є серед населення, а також водії вантажівок. У важкому стані перебуває один чоловік.

Тисячі посилок внаслідок авіаудару було знищено. Експертам довелося розбирати згорілий вантаж, щоб знайти фрагменти тіла загиблого водія та відкопати рештки снаряда, який окупанти випустили з літака. Росіяни вдруге вдарили по Харкову таким потужним боєприпасом ФАБ-500.

3 виробничі приміщення та 12 автівок, які були біля термінала "Нової пошти", пошкоджені. Крім того, від авіаудару постраждав медзаклад, що розташований неподалік.

Ми вже, на жаль, чекаємо п'ятниці-суботи-неділі, бо знаємо, що в ці дні ворог завдає ударів. Цього разу вдарили по "Новій пошті" – повністю цивільний об'єкт,

– наголосив Володимир Тимошко, керівник поліції Харківщини.

Варто додати, що учора правоохоронці розшукували двох людей, які можуть бути зниклими безвісти через авіаудар. Поки немає офіційної інформації про підтвердження чи спростування цього факту.