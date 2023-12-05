Фрагменти тіл – неможливо ідентифікувати: у Новогродівці триває пошукова операція

Російські окупанти у ніч на 30 листопада атакували Донеччину ракетами С-300. Зокрема, ворог вдарив по Новогродівці. Під завалами опинилася ціла сім'я.

Станом на 5 грудня рятувально-пошукова операція триває. Наразі під уламками знайшли фрагменти тіл. Наразі їх не можна ідентифікувати.

Зверніть увагу Вигорів майже вщент: окупанти вдарили ракетами С-300 по гуманітарному центру

Станом на зараз під завалами знайдені фрагменти тіл, які не можливо ідентифікувати. Надалі буде проводитись ДНК-експертиза,

– мовиться у повідомленні.



З-під завалів дістали тіло 8-річної дівчинки

Окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території України. Зокрема, ворог атакує Донеччину. У ніч на 30 листопада окупанти вдарили по Новогродівці. Ворог влучив у житловий будинок. Раніше повідомляли, що під завалами перебуває сім'я: мама, тато та їхня 8-річна донечка. Чоловік працював на шахті, дружина – в "Ощадбанку", а дівчинка ходила до другого класу.

Згодом стало відомо, що з-під завалів дістали тіло 8-річної дівчинки. Згодом повідомили, що її батьків ще шукають під завалами будинку. У Новогродівській громаді 4 грудня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу мешканцями.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять жертвам російських окупантів.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен удар по мирних українських містах та селах.