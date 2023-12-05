Фрагменти тіл – неможливо ідентифікувати: у Новогродівці триває пошукова операція
Джерело:Олександр Шевченко
Російські окупанти у ніч на 30 листопада атакували Донеччину ракетами С-300. Зокрема, ворог вдарив по Новогродівці. Під завалами опинилася ціла сім'я.
Станом на 5 грудня рятувально-пошукова операція триває. Наразі під уламками знайшли фрагменти тіл. Наразі їх не можна ідентифікувати.
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Станом на зараз під завалами знайдені фрагменти тіл, які не можливо ідентифікувати. Надалі буде проводитись ДНК-експертиза,
– мовиться у повідомленні.
З-під завалів дістали тіло 8-річної дівчинки
Окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території України. Зокрема, ворог атакує Донеччину. У ніч на 30 листопада окупанти вдарили по Новогродівці. Ворог влучив у житловий будинок. Раніше повідомляли, що під завалами перебуває сім'я: мама, тато та їхня 8-річна донечка. Чоловік працював на шахті, дружина – в "Ощадбанку", а дівчинка ходила до другого класу.
Згодом стало відомо, що з-під завалів дістали тіло 8-річної дівчинки. Згодом повідомили, що її батьків ще шукають під завалами будинку. У Новогродівській громаді 4 грудня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу мешканцями.
Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен удар по мирних українських містах та селах.