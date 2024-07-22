Двічі за ніч дрони уразили НПЗ у Туапсе: там виникла пожежа

У ніч проти 22 липня Росія зазнала масованої атаки дронів. Саме міноборони країни-агресорки визнало, що кілька областей перебували під ударами 75 безпілотників. Зокрема, вкотре був уражений НПЗ у Туапсе.

Російська влада не в змозі приховати успішні наслідки "бавовни" у Краснодарському краї. Мережею тим часом ширяться відео, на яких полум'я облизує "багатостраждальний" нафтопереробний завод у Туапсе.

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Подвійний удар

Вночі місцеві жителі Туапсе чули до 5 гучних вибухів у районі нафтобази. Пізніше тамтешня влада повідомила про нібито збиття 8 дронів над регіоном. Також вона додала, що минулося без пошкоджень та постраждалих.

Втім, ранок виявився у місті не менш яскравих. Тоді пролунала друга серія вибухів. Цього разу російські ЗМІ поширили інформацію про падіння уламків БпЛА на територію НПЗ, внаслідок чого виникла пожежа.

Так зване МНС Росії визнало, що внаслідок атаки дронів була пошкоджена інфраструктура нафтобази. Полум'я охопило площу у 50 квадратних метрів. До гасіння залучено 31 одиницю техніки та майже сотню надзвичайників.

Момент прильоту по НПЗ у Туапсе: дивіться відео

До слова, НПЗ у Туапсе не вперше зустрічається із "бавовною". За даними Reuters, після одного із таких "побачень" нафтоперебний завод припиняв свою роботу.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 липня дрони уразили Морозовськ у Ростовській області, де розташований аеродром, на якому окупанти тримають свої "сушки".