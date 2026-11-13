"У п’ятницю, 13-го, там особливо гаряче!": уражено один із найбільших НПЗ Росії, горить пальне

Сили оборони України в ніч на 13 листопада уразили завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". На об'єкті пошкоджені чотири установки первинної переробки нафти, установку гідроочищення та шість резервуарів.

Завод постачає пальне військовим та аеродроми. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та Міністерстві оборони.

Що відомо про результат ураження?

У п'ятницю, 13 листопада, Збройні сили України атакували "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Завод є одним із головних постачальників пального для російських військ на південному напрямку та аеродромів, з яких ворожа авіація злітає для ударів по Україні.

У Міноборони підкреслили, що НПЗ має потужність 15,7 мільйонів тонн на рік (майже 6% усієї російської нафтопереробки). На добу він переробляє сировину вартістю приблизно 25 мільйонів доларів

За даними Генштабу, в результаті точного удару спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив технологічні комплекси первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, а також установку гідроочищення й зливно-наливну естакаду.

Крім того, пошкоджені шість резервуарів місткістю по 2000 кубічних метрів кожен. Підприємство спеціалізується на випуску автомобільного бензину, дизельного пального та авіаційного гасу для потреб армії агресора.

У військовому командуванні наголосили, що діють відповідно до статті 51 Статуту ООН про право на самооборону. Системні атаки націлені на зниження військово-економічного потенціалу Москви та примушення її до припинення війни.

Кожна година простою такого заводу – це менше дизелю для танків і вантажівок, менше авіагасу для літаків і менше нафторублів, за які агресор створює знаряддя вбивства – ракети, "Шахеди", вибухівку,

– підкреслили у Генштабі.

Зазначимо, згідно з моніторинговими даними, атака безпілотників на Волгоград розпочалася ввечері 12 листопада. Експерти зазначали, що виведення з ладу установок типу АВТ здатне заблокувати значну частину переробних потужностей підприємства на тривалий час.

Нагадаємо, що того ж ранку дрони атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара" у Самарській області. Протягом останніх тижнів під дію систематичних ударів потрапило близько 40% російської нафтопереробної інфраструктури.