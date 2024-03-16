"Подивіться на Одесу, пане Джонсон": Туск різко звернувся до спікера Палати представників США

Російська армія вчергове вдарила по Одесі, внаслідок чого загинуло понад два десятки українців, ще десятки поранено. Після інциденту прем'єр-міністр Польщі емоційно звернувся до спікера Майка Джонсона.

Нагадаємо, Сенат проголосував за додаткові 60,1 мільярда доларів США Україні у рамках великого пакету допомоги. Однак Майк Джонсон відмовився виносити законопроєкт на голосування в Палату представників. Він зазначає, що за відсутності рішення щодо безпеки кордонів США, не стане цього робити.

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Слова Туска

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск емоційно звернувся до спікера Палати представників Майка Джонсона після атаки Росію на Одесу.

Подивіться на Одесу, пане Джонсоне! Скільки ще аргументів вам потрібно, що ухвалити рішення?

– поцікавився Туск.

Що відомо про допомогу від США

Майк Джонсон у середу 13 березня поспілкувався з сенаторами-республіканцями. За результатами розмови він повідомив, що готовий розблокувати пакет допомоги для України, однак Палата готує власний проєкт закону, який відрізнятиметься від запропонованого.

Майк Джонсон озвучив ідею, за якою проєкт Палати представників може запропонувати Україні підтримку у форматі або кредиту, або ленд-лізу. Водночас він розглядає створення інструменту, який би дав зелене світло на використання конфіскованих російських активів. Ці кошти мали б піти до фонду для підтримки нашої держави.

Водночас наразі у нижній палаті Конгресу збирають підписи, щоб обійти блокування голосування Майка Джонсона. Для того, щоб петиція була успішною, вона повинна отримати підписи щонайменше 218 членів Палати представників, що становить більшість від загальної кількості 435 членів нижньої палати Конгресу.