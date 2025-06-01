Удар по історичному центру Одеси: фото, від яких холоне кров

Уночі 17 червня окупанти атакували українські міста, зокрема під ударом була Одеса. Міський голова поділився кадрами російського обстрілу.

Про це пише 24 Канал із посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

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Росіяни атакували Одесу

Окупанти вдарили по Одесі на світанку, під прицілом ворога була цивільна інфраструктура. Відомо про 17 постраждалих, серед яких – вагітна жінка та 17-річна дівчинка.

Труханов зазначив, що ворог ударив по історичному центру міста. Він поділився відповідними фото.

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Фахівці оцінять ступінь руйнувань. Дехто з сусідів залишиться, аби рятувати те, що ще можна відновити. Інші змушені будуть піти,

– розповів мер.

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Міський голова закликав тих, хто потребує відселення, звертатися до оперативного штабу або районної адміністрації для оформлення компенсації на оренду житла.

Станом на 08:33 відомо, що важко поранених немає. "А місто, як завжди, зробить усе можливе, аби життя тут не зникло, щоб у подвір’ях знову лунав дитячий сміх, а сусіди сперечалися через те, чий кіт зранку стрибнув на чуже підвіконня", – сказав Труханов.