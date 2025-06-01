Російська атака пошкодила три університети в Одесі

Уночі 20 червня окупанти вдарили дронами по Одесі. З десяток безпілотників атакували цивільну інфраструктуру міста. Разом із багатоповерхівками і приватними будинками пошкоджень зазнали навчальні заклади.

Відомо, що внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, кілька десятків отримали поранення. У місті спалахнули численні пожежі, передає 24 Канал.

Дивіться також Після 10 влучань БпЛА в Одесі є жертва та постраждалі, серед них – рятувальники

Окупанти пошкодили виші в Одесі

Вранці 20 червня доцентка доцентка Одеського національного технологічного університету Ольга Ольшевська повідомила, що навчальний заклад "дуже сильно постраждав" внаслідок атаки. Зокрема, руйнувань зазнали Науково-технічна бібліотека ОНТУ, патентний відділ, лабораторії, актова зала.

Ми звертаємося до всіх небайдужих із проханням підтримати відновлення корпусу. Будь-яка фінансова допомога стане вагомим внеском у повернення університету до повноцінної роботи,

– йдеться у пості.

Наслідки атаки на Одеському національному технологічному університету / Фото соцмережі

Також пошкоджено Одеську юридичну академію та політехніку.

Пошкоджена юридична академія в Одесі / Фото соцмережі

Удар по юридичній академії: дивіться відео

Наслідки обстрілу Національного університету "Одеська політехніка" / Фото соцмережі