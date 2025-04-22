Понівечені житлові будинки та школи: прокуратура показала наслідки удару по Одесі
- Увечері 21 квітня росіяни атакували Одесу безпілотниками, внаслідок чого постраждали 3 людини та були пошкоджені цивільні об'єкти.
- Внаслідок атаки в трьох школах вибито понад 90 вікон.
Увечері 21 квітня росіяни здійснили масштабну атаку безпілотниками на Одесу. Є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.
Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 3 місцевих жителів, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.
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Масований удар по Одесі
Пошкоджень і руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі містян.
Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.
Наслідки удару по Одесі / Фото прокуратура
Як повідомляють місцеві телеграм-канали, внаслідок ворожої атаки в трьох школах міста вибито загалом більше ніж 90 вікон. Дві з них сьогодні працюють в дистанційному режимі.
Всередині понівеченої школи / Фото соцмережі
До слова, на Київщині уночі теж було гучно. Там ППО працювала по ворожих безпілотниках.
У Бучанському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення.
Також сталося загоряння на будівельному майданчику.