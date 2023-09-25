Волають, що поцілили в штаб ВМС: Братчук припустив причини масованого удару по Одесі

Уночі на 25 вересня російські терористи завдали масованого удару по Одеській області з використанням дронів типу "Шахед", крилатих ракет "Калібр" та протикорабельних ракет "Онікс". Українська ППО відпрацювала на максимум своїх можливостей, однак в місті Одеса все ж зафіксовані руйнування.

Детальніше про наслідки удару 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він припустив, з якою метою росіяни вчинили цю атаку.

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Загалом в Одеській області було випущено 33 засоби повітряного нападу: 12 повітряних ракет Калібр", 2 протикорабельні ракети "Онікс" та 19 ударних БпЛА "Шахед". Всі дрони та 11 крилатих ракет, 2 з яких на Миколаївщині та Кіровоградщині, було знищено.

Наслідки удару

Наразі зафіксовані влучання в Одеський Морський вокзал. Виникла пожежа в готелі неподалік. Готель не був у експлуатації, за технічним дорученням його мали демонтувати, оскільки він перебував в приватній власності це не вдавалося довгий час.

Суттєвих руйнувань зазнала і будівля самого Морського вокзалу. Влучання відбулися ракетами "Онікс", які були запущені з Севастополя.

Тепер м'яч, як кажуть, на нашому полі, буде наша відповідь. Щонайбільше Крим наш, і ми мусимо це обов'язково зробити,

– додав Братчук.

Крім того, пошкоджено кілька приватних будинків, серед постраждалих 1 жінка. Їй надали відповідну медичну допомогу. Обійшлося не надто серйозним пораненням.

Братчук про наслідки удару по Одесі: дивитися відео

Про мету російського тероризму

Ворог навмисно цілить в портову інфраструктуру, історичну частину міста, і хоч містяни ставилися до готелю як до невдалого зразка архітектури, однак в цьому ще раз прослідковуються з терористичні наміри окупантів.

Росія після оперативної паузи продовжила атаки на Одещину, імовірно, це пов'язано із зерновою угодою. Братчук припустив, що росіяни взяли паузу, аби накопичити відповідну кількість "Шахедів".

До того ж зерновий коридор зараз в двосторонньому порядку діє без Росії, можливо, це викликає в них агресивні настрої. Цим терором противник намагається показати, що зернова угода без них не може відбутися. Додаються до всього ефективні українські атаки по ворожих об'єктах на півострові Крим.

Цікаво, що росіяни використали дорогі ракети для удару по готелю, що ні в тактичному, ні в стратегічному значенні немає жодного сенсу. Однак у своїх пропагандистських пабліках росіяни заволали, що ударили по черговому "центру прінятія рішеній".

Ба більше, у них було навіть 2 версії. Відповідно до першої в готель приїхав штаб Військово-морських сил України. І так росіяни хотіли спростувати свою безпорадність перед ударами по їхніх штабах у Севастополі. За другою російською версією в готелі були розташовані добровольчі підрозділи з іноземцями.

Я хочу їм підказати, що центри ухвалення рішень переїхали на "Вишки Бойка", тепер думайте,

– зіронізував речник Української добровольчої армії "Південь".

Судна з продовольством уже не раз доводили, що гуманітарний коридор для зернової ініціативи може працювати без Росії. Тому Кремль максимально зараз намагатиметься залякати судновласників.

Що відомо про атаку на Одесу 25 вересня