Під удар в Одесі потрапив щільнозаселений мікрорайон у центрі: що відомо про наслідки атаки

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом опинилась Одеса.

Перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов розповів деталі удару по Одесі. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Ворог вдарив по центру

За словами посадовця, Росія атакувала центральну частину Одеси балістичною ракетою.

Навколо розташовані аптеки, стоматологічна поліклініка, заклади громадського харчування. Постраждали люди. Повилітали вікна та двері у сусідніх будинках,

– розповів Харлов.

За його словами, постраждало також два навчальних заклади. Школа, яка розташована поруч, а також приміщення одного із університетів.

Пошуково-рятувальна операція триває. Наразі відомо про 8 поранених. Під завалами можуть бути люди.

Зранку 25 листопада Росія також вдарила по Харкову. там відомо про 23 постраждалих внаслідок російського обстрілу. Відомо, що внаслідок обстрілу на одній із вулиць виникла пожежа. Згодом мер міста Ігор Терехов уточнив, що влучання було у район щільної житлової забудови.