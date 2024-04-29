Пожежа в "Замку Гаррі Поттера" в Одесі: вогонь палав на понад 600 квадратах, є загиблий
Джерело:Думська
Ввечері 29 квітня ворог вдарив по Одесі. Внаслідок атаки розпочалася пожежа в Палаці студентів Одеської юридичної академії.
Повідомляється, що загоряння вже зайняло значну площу будівлі. Відповідну інформацію повідомила речниця обласного управління ДСНС Марина Аверіна.
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Пожежа у Палаці студентів
Марина Аверіна повідомила, що внаслідок пожежі в так званому "Замку Гаррі Поттера" загинула одна людина. Водночас вогонь охопив більш як 600 квадратних метрів Палацу студентів Одеської юридичної академії.
Дуже складна пожежа, через складність під'їзду до будівлі. Важка техніка не може наблизитися на ефективну дистанцію,
– зазначила вона.
Як повідомляє ДСНС, вогнеборці ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху.
Окрім цього є інформація про те, що в будівлі, яка опинилася під обстрілом, загинула одна людина. Ще одна людина загинула на схилах. Додамо, що за повідомленнями місцевої влади, в Одесі 29 квітня загинуло вже 4 громадян – водночас є постраждалі у важкому стані. Лікарі боряться за їх життя.
Що відомо про атаку на Одесу
- Приблизно о 18:30 Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння з Півдня. За кілька хвилин після тривоги в Одесі пролунав вибух. Згодом влада повідомила про ураження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури.
- Станом на 21:37 відомо про 4 загиблих громадян та собаку, а також про 29 постраждалих. Серед них двоє дітей, а також вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі.
- Водночас також стало відомо про поранення ексрегіонала Сергія Ківалова. Відповідну інформацію підтвердив проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров. Зазначається, що він отримав осколкове поранення правого стегна і його було госпіталізовано до приватної лікарні.
- Зазначимо, що у 2013 році Владімір Путін нагородив Ківалова медаллю Пушкіна "за великий внесок у збереження й популяризацію російської мови й культури за кордоном". Тоді ж нагороду отримали й відомі зрадники Олег Царьов та Вадим Колесніченко.