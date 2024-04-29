Пожежа в "Замку Гаррі Поттера" в Одесі: вогонь палав на понад 600 квадратах, є загиблий

Ввечері 29 квітня ворог вдарив по Одесі. Внаслідок атаки розпочалася пожежа в Палаці студентів Одеської юридичної академії.

Повідомляється, що загоряння вже зайняло значну площу будівлі. Відповідну інформацію повідомила речниця обласного управління ДСНС Марина Аверіна.

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Пожежа у Палаці студентів

Марина Аверіна повідомила, що внаслідок пожежі в так званому "Замку Гаррі Поттера" загинула одна людина. Водночас вогонь охопив більш як 600 квадратних метрів Палацу студентів Одеської юридичної академії.

Дуже складна пожежа, через складність під'їзду до будівлі. Важка техніка не може наблизитися на ефективну дистанцію,

– зазначила вона.

Як повідомляє ДСНС, вогнеборці ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху.

Окрім цього є інформація про те, що в будівлі, яка опинилася під обстрілом, загинула одна людина. Ще одна людина загинула на схилах. Додамо, що за повідомленнями місцевої влади, в Одесі 29 квітня загинуло вже 4 громадян – водночас є постраждалі у важкому стані. Лікарі боряться за їх життя.

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