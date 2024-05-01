Смертельний удар по Одесі: як чоловік, який тільки-но пройшов тренінг, врятував життя поранених

Росія 29 квітня завдала цинічного удару по Одесі. Внаслідок атаки загинуло 6 осіб, і жертв могло бути б більше, якби один з постраждалих напередодні не пройшов тренінг із зупинки кровотеч.

Неймовірною історією поділився у мережі співзасновник фонду PULSE Федір Сердюк. Він наголосив, що ця ситуація демонструє, наскільки важливо вміти надавати домедичну допомогу, передає 24 Канал.

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Отримав поранення, але встав допомагати іншим

Одесит Ігор Нахаба врятував життя пораненого, який постраждав під час цинічного ворожого удару 29 квітня. Чоловік також опинився під ворожою атакою й отримав уламкове поранення у верхню частину стегна. Втім, він піднявся й почав надавати допомогу іншим.

За день до страшного обстрілу Ігор саме пройшов тренінг з тактичної медицини, на якому навчали надавати домедичну допомогу, у тому числі – зупиняти кровотечу.



Ігор Нахаба (крайній справа) на тренінгу з тактичної медицини за день до російського удару / Фото надане 24 Каналу

В неділю наші інструктори провели навчання з зупинки кровотеч в Одесі, Ігор навчався в цій групі. Менше ніж за 24 години його навички зазнали важкого випробування, коли російська балістична ракета вдарила по цивільних, що гуляли біля моря після обіду. Це – ілюстрація жорстких і кривавих реалій, в яких ми живемо. Це – яскравий приклад того, наскільки важливо навчатись і навчати надавати першу допомогу,

– наголосив Сердюк.



Ігор Нахаба врятував поранених і зупиняв кровотечі після обстрілу / Фото з фейсбуку Федора Сердюка

Смертельний удар по Одесі 29 квітня: головне