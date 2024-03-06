Це було поряд, ми не встигли піти в укриття, – прем’єр Греції про потужні вибухи в Одесі

6 березня під час візиту до Одеси президента Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса окупанти завдали ударів по місту балістикою. Глава грецького уряду прокоментував цей інцидент.

Коли російські загарбники розпочали свою терористичну атаку, український та грецький посадовці саме перебували в одному з місцевих портів, передає 24 Канал.

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"Ми не встигли піти в укриття"

Кіріакос Міцотакіс поділився зі ЗМІ своїми переживаннями. Він розповів, що він разом із Зеленським та його командою перебували у порту. Президент України саме пояснював, як можна посилити та відновити українську морську торгівлю, а також про те, яких збитків вона зазнала внаслідок російських обстрілів.

Уже наприкінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід. Немає людей, які поза цієї війни. Ця війна не милує нікого,

– наголосив Кіріакос Міцотакіс.

Нагадаємо, вранці 6 березня після 10 ранку росіяни вдарили по Одесі, ймовірно, балістичними ракетами. Відомо, що внаслідок цієї атаки є загиблі та поранені.

"Свобода або смерть"

Також під час спільної пресконференції прем'єр Греції висловив співчуття через "огидний" російський обстріл кварталів Одеси 2 березня. Тоді удар безпілотника по багатоповерхівці забрав життя 12 людей, зокрема 5 дітей.

Міцотакіс зазначив, що такий рівень жорстокості викликає сильний смуток та обурення.

Політик підкреслив, що коли він сьогодні був в Одесі і рухався містом, то був вражений, бо з одного боку "це страшна картина руйнувань, а з іншого – незламність та сміливість українського народу".

Крім того, грек заявив, що ще більше зворушений через те, що перебуває у місті, яке є пам’яткою світової культури. Саме тут була створена таємна грецька визвольна організація Filikis-Etaireia, яка запалила вогонь грецької національної революції, гаслом якої були "Свобода або смерть".

: "Філікі Етерія" (Спілка друзів) — грецька національна таємна організація, заснована в Одесі у вересні 1814 греками, які прагнули звільнити Грецію від османського ярма. 1821 року організація фактично підготувала грецьку національно-визвольну революцію 1821-29, після початку якої припинила існування.

Зараз це місто (Одеса – 24 Канал) є символом опору, а український народ боронить свою свободу із таким самим гаслом на вустах,

– наголосив Міцотакіс.

Прем'єр Греції запевнив, що його країна візьме участь у саміті миру, який відбудеться навесні у Швейцарії. Він сказав: "Ми будемо там не тому, що надія на мир потрібна Україні, вона потрібна всій Європі".

! Президент Зеленський повідомив, що Україна із Грецією розпочали підготовку до підписання угоди про гарантії безпеки.

Глава держави, коментуючи російський удар, зазначив, що окупантам байдуже, куди бити – по цивільних, військових чи міжнародних гостей. Саме тому наша країна потребує більше засобів протиповітряної оборони.

За даними ЗМІ, вибух в Одесі стався за 150 метрів від місцеперебування грецької делегації на чолі з Міцотакісом.