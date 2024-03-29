Удар по Одесі: троє постраждалих, серед них двоє дітей 10 і 15 років
Джерело:Олег Кіпер
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер прокоментував, якими є наслідки удару по Одесі вдень 29 березня. За його словами, поранено дітей.
У п'ятницю вдень в Одесі лунали сильні вибухи. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
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Які наслідки атаки по Одесі
Російські війська продовжують ракетний терор Одещини. По Одесі з акваторії Чорного моря ворог спрямував дві керовані авіаційні ракети. Силами протиповітряної оборони обидві цілі було збито. В деяких районах міста зафіксовано падіння уламків. Травмовано 15-річну дитину, її госпіталізовано,
– написав Олег Кіпер.
Наслідки атаки уточнюються, зазначив він.Оновлення. О 16:12 глава ОВА виклав новий допис, в якому уточнив дані.
"Внаслідок ракетного удару по Одесі троє постраждалих, їх госпіталізовано до медзакладів. Двоє з них – діти 15 та 10 років. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків. Всі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає", – поінформував він.
Олег Кіпер нагадав, що важливо бути обережним. Якщо виявили небезпечні предмети, не треба переміщувати їх самостійно. Слід викликати оперативні служби, які кваліфіковано допоможуть.
"Ще раз дуже прошу: оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги та спускайтеся в укриття!" – підсумував він.
Схоже повідомлення з'явилося і в телеграм-каналі Сил оборони Півдня.
А Служба зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь" уточнила тип ракет
"Ворог атакував Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря. Силами та засобами зенітної ракетної Одеської бригади обидві цілі було збито", – написали там.
Що відомо про удар по Одесі вдень 29 березня
- Тривогу оголосили через можливе застосування авіаційних засобів ураження. Згодом Повітряні сили написали про те, що на Одесу летить ракета.
- За три хвилини після цього повідомлення в місті пролунала серія гучних вибухів. В Одесі працювала ППО, моніторингові канали писали, що окупанти запустили ракету Х-59 з Су-34 – незадовго до вибухів в акваторії Чорного моря помітили три винищувачі.
- Після того, як Одеса відбила атаку, по всьому Півдню оголосили відбої. Але майже одразу тривога перемістилася на Схід України. Потім повідомили про вибухи в Харкові.
- Втім, як виявилося, харків'яни чули вибухи, які лунали з області. Про це сказав мер Харкова Ігор Терехов. Була небезпека від балістики та керованих авіаційних ракет, зараз області нічого не загрожує.