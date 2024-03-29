Удар по Одесі: троє постраждалих, серед них двоє дітей 10 і 15 років

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер прокоментував, якими є наслідки удару по Одесі вдень 29 березня. За його словами, поранено дітей.

У п'ятницю вдень в Одесі лунали сильні вибухи. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

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Які наслідки атаки по Одесі

Російські війська продовжують ракетний терор Одещини. По Одесі з акваторії Чорного моря ворог спрямував дві керовані авіаційні ракети. Силами протиповітряної оборони обидві цілі було збито. В деяких районах міста зафіксовано падіння уламків. Травмовано 15-річну дитину, її госпіталізовано,

– написав Олег Кіпер.

Наслідки атаки уточнюються, зазначив він.

О 16:12 глава ОВА виклав новий допис, в якому уточнив дані."Внаслідок ракетного удару по Одесі. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків. Всі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає", – поінформував він.

Олег Кіпер нагадав, що важливо бути обережним. Якщо виявили небезпечні предмети, не треба переміщувати їх самостійно. Слід викликати оперативні служби, які кваліфіковано допоможуть.

"Ще раз дуже прошу: оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги та спускайтеся в укриття!" – підсумував він.

Схоже повідомлення з'явилося і в телеграм-каналі Сил оборони Півдня.

А Служба зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь" уточнила тип ракет

"Ворог атакував Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря. Силами та засобами зенітної ракетної Одеської бригади обидві цілі було збито", – написали там.

Що відомо про удар по Одесі вдень 29 березня