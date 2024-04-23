Ворог вдарив "Шахедами" по Одещині: під прицілом була промислова і припортова інфраструктура

Російські війська вкотре атакували "Шахедами" Одещину. Так, в ніч на 23 квітня ворог знову завдав удару по регіону.

Нагадаємо, внаслідок російського удару в Одесі в ніч на 23 квітня пошкоджені будинки містян, сталося займання. Постраждало щонайменше 14 квартир.

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Ворог вкотре атакував Одещину

Цієї ночі російські окупаційні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах.

Під прицілом ворога була промислова і припортова інфраструктура регіону,

– повідомили в у Силах оборони Півдня.

Там оприлюднили відео з наслідками атаки противника.

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Сили оборони Півдня також розповіли, що в їхній операційній зоні вдалось збити 11 баражувальних снарядів:

7 – на Одещині,

4 – на Миколаївщині.

Крім того, там зазначили, що в Одесі падінням збитого дрону завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено магазини та інші об'єкти інфраструктури. На жаль, збільшилася кількість постраждалих, зокрема це 9 людей, з яких 4 діти.

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